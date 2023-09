Waddinxveen trekt 84.000 euro uit om hangplekken voor jeugd op te knappen

‘Kan ik agent worden?’ vraagt dove 8-jarige aan influencer Robin: hij schrikt en zegt volmondig ‘ja’

‘Kan ik agent worden? Influencer? Vakkenvuller?’ Met een brok in zijn keel beantwoordt Robin Frings (28) in gebarentaal de prangende vragen van een schoolklas vol dove 8-jarigen: ‘Ja, dat kan. Tuurlijk kun je dat. Kijk naar Tjarda, die is blind en wordt burgemeester. Alles kan.’