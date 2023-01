Waddinxveen vindt dat Woonpartners te weinig sociale huurwoningen bouwt

Geen middenhuurwoningen

Wat de gemeente verder van de corporatie tegenvalt, is dat er dit jaar geen middenhuurwoningen in het Gouwedorp worden gebouwd. Een pleister op de wonde is dat er voor dit type woningen in een later stadium projecten op stapel staan in de wijk ’t Suyt bij de Plasweg en op de voormalige scholenlocatie aan de Peter Zuidlaan.