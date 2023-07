Weg tijdelijk afgesloten door traumaheli in Waddinxveen

Waarschu­wing voor Toyo­ta-rij­ders: bende actief in Gouda die katalysato­ren onder auto's vandaan jat

De politie Gouda waarschuwt voor een bende die het gemunt heeft op katalysatoren van het merk Toyota. Met name eigenaren van een Prius of Auris moeten extra goed opletten. ,,De diefstal is binnen enkele minuten gepleegd en het schadebedrag is hoog", aldus de Goudse politie.