5 x zo zag de zomer aan de Reeuwijkse Plassen er vroeger uit

In de hete zomermaanden zoekt menig Gouwenaar de verkoeling op bij Gouda Beach… uhm… de Reeuwijkse Plassen. Zonnend op het zand, met een bootje de plassen over of al spetterend in het water: de Reeuwijkse Plassen zijn altijd al een populaire recreatieplek geweest. Check deze mooie foto’s uit den ouden doosch maar!