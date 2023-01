18-jarige studente overlijdt bij zware aanrijding: taxi rijdt haar aan bij oversteken

update | met videoEen 18-jarige vrouw uit Wageningen is donderdag overleden bij een ongeluk in Wageningen. De studente aan Wageningen Universiteit werd aangereden door een taxibusje bij het oversteken van een drukke weg.

De aanrijding vond rond 14.40 uur plaats op de Nijenoord Allee ter hoogte van de Hoevestein in Wageningen. De vrouw stak per fiets de weg over bij een oversteekplaats, waarna ze in botsing kwam met een naderende taxibus.



Hulpverleners rukten massaal uit, maar konden niet voorkomen dat de vrouw overleed aan haar verwondingen.

Kinderen opgevangen

In de taxibus zaten meerdere kinderen. Zij zijn door de politie naar een opvangplek gebracht. De bestuurder van de bus, een 55-jarige vrouw uit Rhenen, werd na het ongeval aangehouden. Het aanhouden van de bestuurder is een standaard procedure in geval van een ernstige aanrijding.



De vrouw zit niet meer vast, zegt een politiewoordvoerder. ,,Ze is donderdagavond na verhoor gelijk heengezonden.”

‘Middelengebruik uitgesloten’

Na het ongeval zijn er gelijk tests gedaan om middelengebruik door de bestuurder uit te sluiten. ,,Dat ís ook uitgesloten”, aldus de woordvoerder.



,,Ik denk dat het hier een tragisch ongeval betreft, maar er zal nog moeten blijken wat er precies is gebeurd.” Het lopende onderzoek naar de precieze toedracht moet daar antwoord op geven.



Het is volgens de woordvoerder ‘vrij standaard dat er na zoiets heftigs slachtofferhulp wordt aangeboden'. ,,Dat geldt voor zowel de bestuurder als de inzittenden.”

Vlaggen bij WUR-gebouwen halfstok

De overleden vrouw studeerde aan de universiteit in de stad, bevestigt een woordvoerder. Vlaggen bij gebouwen op de campus hangen vrijdag halfstok.



,,Het is een vreselijk ongeluk met trieste fatale afloop", aldus de woordvoerder, die laat weten dat er ‘geschokt en aangedaan is gereageerd en onze zorg en aandacht is gericht op familie en betrokkenen'.

De oversteekplaats waar de studente verongelukte werd enkele jaren geleden nog veiliger gemaakt op initiatief van de universiteit. Veel studenten steken er dagelijks de weg over om de campus te bereiken. Ook veel leerlingen van middelbare school Pantarijn steken er over, om gymlessen te volgen op sportpark De Bongerd.

