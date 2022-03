60 jaar en zzp’er met een zwaar beroep, zoals Hedo? Zie je dan maar eens te verzekeren

Een rib uit het lijf is het, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een zzp’er met een fysiek zwaar beroep. Hedo Maassen uit Wageningen sloot de zijne af in 1997. Hij betaalde toen 440 gulden premie. Per maand.



Een bedrag dat zou oplopen tot 757 gulden in 2020, maar door tussentijdse verhogingen werd dit steeds meer. De laatste paar jaar betaalde hij 560 euro per maand.



,,De verzekeringsmaatschappij heeft er maar wat van gemaakt”, moppert hij. ,,Zo hebben ze er in 2008 een bedrag van 50 euro per maand bovenop gedaan. Met als argument dat het crisis was en veel collega’s de ziektewet in gingen.”