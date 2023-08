700 Wageningers dineren op de dijk: ‘Deze setting, zo veel mensen, dat is uniek’

Oranje oefent met (ex-)Be­ren in Ede tegen China

De Nederlandse waterpoloërs spelen zaterdag hun tweede oefeninterland tegen China in zwembad De Peppel in Ede, thuisbasis van Polar Bears. Eerder deze week eindigde de eerste ontmoeting tussen beide landen in Dordrecht in een nipte 13-11 zege voor de ploeg van de Veenendaalse bondscoach Harry van der Meer.