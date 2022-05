95.000 bezoekers genieten van relaxte wedergeboorte van het Bevrijdingsfestival in Wageningen

De drukte was af en toe net te veel. Zo was het hoofdpodium naast het WICC vol toen helikopterartiest Donnie zijn optreden afwerkte. Even later grendelde de politie het feestplein van Diels af, omdat het daar te druk werd en liet niemand meer door. „Maar het was beheersbaar”, had Thera Westerhoud, directeur van Wageningen45 gezien.