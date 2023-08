953 bestelauto's, 22 ongelukken: kans op ongeval met bestelauto in Wageningen hoger dan gemiddeld in Gelderland

‘Ik boor jou, ik boor jouw familie’: man die Edes gezin bedreigde moet zeven maanden de cel in

Een 39-jarige Rotterdammer die in april een gezin in Ede bedreigde, verdwijnt daarvoor zeven maanden achter slot en grendel. Hij richtte een wapen op de man des huizes en gaf hem een stomp in zijn gezicht. ,,Ik boor jou, ik boor jouw familie”, klonk het aan de deur. De dochter van het slachtoffer zag het deels gebeuren.