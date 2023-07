Aan Hoger Wal haalt slotact naar voren: ‘Hopelijk afsluiten voor noodweer losbarst’

met video In de snikhete zon werken aan een kunstwerk dat een jaar te zien blijft: ‘Verganke­lijk­heid is een genot’

Het is nog niet heel druk aan het begin van de zaterdagmiddag op de kade van de Wageningse haven. Niet zo gek, want het is snikheet en schaduw is moeilijk te vinden. Een twintigtal graffitikunstenaars trekt zich niets aan van de hitte; ze legen hun spuitbussen op een effen paarse muur langs de kade.