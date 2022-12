Abseilen en beitelen op tientallen meters hoogte: geen sprake van hoogtevrees bij onderhoud Wageningse flat

Geen hoogtevrees

Nee, hoogtevrees hebben de abseilende werklui die dinsdag druk in de weer zijn met het beitelwerk niet. ,,Ik beoefen al ruim twintig jaar klimsport en dit werk doe ik nu vijftien jaar”, zegt de 43-jarige Luuk Baaima. Hij is supervisor bij de Rope Acces Group en zorgt dat zijn twee bungelende collega’s hun werk veilig kunnen doen. ,,Na al die tijd zijn we wel wat gewend. Zenuwen voor zo’n klus op hoogte hebben we dus niet echt.”

Normaal worden Baaima en zijn collega’s ingezet voor meer industriële werkzaamheden. Het schilderen van een stadion bijvoorbeeld. Of het controleren van de voorraadtanks van oliebedrijven in de Rotterdamse haven. Van de 50 meter die de sterflat aan het Asserpark hoog is, kijkt hij dus niet op of om. ,,Dit is gewoon net even een ander klusje. Ik moet wel zeggen dat de tegels nog best goed plakken. We moeten flink bikken om ze los te krijgen.”