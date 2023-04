Acute problemen voor Internationale Schakelklas in Wageningen: ‘Ook iets vinden voor lange termijn’

Met Video Winkelcen­trum Kronenburg uitgestor­ven door werkzaamhe­den: ‘Sinds corona niet zo rustig gezien’

In winkelcentrum Kronenburg maken winkeliers zich grote zorgen over hun omzet. Sinds maandag is het winkelcentrum in Arnhem-Zuid minder goed bereikbaar. De Kronenburgsingel is door wegwerkzaamheden gestremd, precies voor de ingang van de winkels. ,,Ik hoop dat mijn klanten nog terugkomen.”