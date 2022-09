André ‘Panno’ Leander (1934 – 2022) | Vrolijke verhalenverteller bleef dansen tot het eind

natuur van nabij Munt is een uitmunten­de insecten­plant

In de zomer vliegen we graag uit, en zo ook de insecten. Maar je hoeft niet ver te gaan om het leuk te hebben. We eten in de zomer vaak buiten, en aan de rand van ons terras staat een uit de hand gelopen pol muntplanten. We zetten er regelmatig thee van, maar er blijft genoeg over voor een rijk insectenleven.

7 augustus