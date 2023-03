Annemiek van Vleuten treedt in theater in voetsporen Acda en De Munnik: ‘Bijzonder dat het voor mij ook vol zit’

Fiks meer bestuur­ders dronken achter het stuur in provincie Utrecht, stijging van ruim 40 procent

In 2022 werden in de provincie Utrecht veel meer boetes, zo’n 2.910, uitgeschreven voor rijden onder invloed ten opzichte van 2021, toen dat aantal 2.060 betrof. Met name in de steden Utrecht en Amersfoort steeg het aantal flink.