Arie Jansen vertrekt na 43 jaar bij de Hema: ‘De winkel wordt nooit meer wat-ie geweest is’

Nieuw thuis voor poes ‘Panda’, het zwervertje dat een opmerke­lijk bezoek bracht aan Ouwehands Dierenpark

Poes Panda krijgt een nieuw thuis. Het jonge zwervertje dat bij de reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark sliep, verruilt haar huidige onderkomen in de ambulancepost van Dierenambulance Nederrijn in Heelsum volgende week voor een echt huis op de Veluwe.