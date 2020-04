Autism Radio!: nieuw radiostation draait alleen maar muziek waar je rustig van wordt

Opwinding in Wageningen: loopt er een wolf in het arboretum?

13:04 WAGENINGEN - Opwinding in het Belmonte Arboretum in Wageningen. Loopt daar nou op klaarlichte dag een wolf over het pad? Vrijdag aan het begin van de avond wandelt een wolfachtig dier doodgemoedereerd door het arboretum om na enige tijd via de Holleweg te verdwijnen.