Automobilist wijkt uit voor dier en schiet van de weg

Stadspar­tij Wageningen wil ‘breekpunt’ laten varen voor plek in coalitie

Het was toch echt een breekpunt, verzekerde Lara Minnaard drie weken geleden tijdens een debat over duurzame energie. Geen windmolens. Dinsdagavond zei de voorvrouw van Stadspartij Wageningen dat er wel te praten valt over de plaatsing van windmolens in Wageningen.

24 maart