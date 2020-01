Bart twijfelde geen seconde en redde doorweekte Mo en Sjors van de A50

De natuur is vroeg, knoppen ontluiken al in Belmonte arboretum

28 januari WAGENINGEN - Ontluikende knoppen, paarse bloesem in januari. In Belmonte arboretum in Wageningen is al kleur te zien. Niet alleen winterbloeiers als de toverhazelaar staan in bloei. Ook bomen waarvan de knoppen normaal veel later ontluiken.