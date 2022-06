Belgisch kampioen op trainingskamp naar de Wageningse Berg

Wageningen nog weken bezig met opruimen stormscha­de: ‘Zo erg nog nooit meegemaakt’

De storm van vorige week donderdag heeft in Wageningen voor veel schade gezorgd. Diverse bomen waaiden om en enorme hoeveelheden takken braken af. Maar niet al die afgebroken takken kwamen op de grond terecht. Dat is een van de redenen dat Wageningen nog weken bezig is met het opruimen van de stormschade.

27 mei