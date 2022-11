Bestrijding plaagmier met kokend water werkt, maar niet overal

Leerlingen van de Zwanerid­der helpen aannemer bij de start van de bouw van hun nieuwe school

Wie een kuil graaft voor een ander, valt er meestal zelf in. Maar in dit geval helpen de leerlingen van de Wageningse vrije school de Zwaneridder met het graven juist die ander. In dit geval de aannemer. Al is het wel symbolisch. Met een minuut fanatiek zand scheppen, gaven de kinderen vrijdag het officiële startsein voor de bouw van hun nieuwe schoolgebouw.

5 november