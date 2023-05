Bewoner centrum Wageningen vangt bot bij rechter: studentenvereniging en horeca mogen langer openblijven

Wageninger boos om ruimere kroegtij­den centrum: ‘Elke dag een dronken student langs mijn huis’

De Wageningse Studentenvereniging Ceres mag dankzij een ruimere horecavergunning, verleend door de gemeente, 7 dagen per week 24 uur per dag feest vieren. Dat stelde J. Gerritsen uit Wageningen maandag bij de bestuursrechter in Arnhem, waar hij een zaak had aangespannen tegen de burgemeester van Wageningen. ,,Dan krijg ik elke dag een dronken student langs mijn huis”, voegde de bezwaarmaker daaraan toe.