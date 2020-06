Bewoners met hoogwerker van balkon gehaald bij brand in flat in Wageningen

Werkstraf na fors geweld tegen onbekenden

17 juni ARNHEM – Een 26-jarige inwoner van Wageningen is woensdag veroordeeld voor verschillende geweldsexplosies tegen onbekenden in de nacht. Een jonge vrouw liep daarbij een zwaar gekneusd hoofd op. Ze had niet nog een klap moeten krijgen, aldus medici, dan had ze het niet overleefd.