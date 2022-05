Blues en metal doen het ook op nieuwe plek meer dan goed: ‘Maar graag nog een keer op Jaap Meursplein’

Oud-leer­ling en leerkracht Willem uit Wageningen: ‘Irene­school was koningin onder basisscho­len, maar dat is allang voltooid verleden tijd’

De muren van de al jaren geleden gesloten Ireneschool in Wageningen staan nog overeind. Het fietsenhok is al gesloopt. De rest volgt snel. En volgens Willem van Roekel is het nu tijd voor die verdere ontmanteling.

