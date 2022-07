Hoog bezoek in Wageningen: koning Willem-Alexander krijgt nieuwste ecologische technieken te zien

met videoWAGENINGEN - Hoog bezoek voor het NIOO-KNAW in Wageningen. Woensdagmiddag kreeg het Nederlands Instituut voor Ecologie aan de Mansholtlaan koning Willem-Alexander op visite. De vorst kwam niet voor de thee met een koekje, maar om zich bij te laten praten over verschillende activiteiten van het NIOO.

Het NIOO is één van de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De koning is beschermheer van deze organisatie.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander meet de waterkwaliteit bij zijn bezoek aan het NIOO-KNAW. © Sven Menschel

Geen publiek

Na zijn bezoek was de koning een stuk wijzer over de werkzaamheden van het instituut, dat een breed scala aan activiteiten uitvoert op het terrein van biodiversiteit, duurzaam gebruik van land en water en klimaatverandering. NIOO-directeur Geert de Snoo praatte Willem-Alexander bij.

In tegenstelling tot eerdere bezoeken aan Wageningen, was er deze keer geen publiek uitgelopen om een glimp van hem op te vangen. Alleen de wetenschappers van het NIOO-KNAW en een aantal persvertegenwoordigers kregen de vorst tijdens zijn werkbezoek te zien.

Volledig scherm © Sven Menschel

Vaker in Wageningen

Willem-Alexander was na zijn kroning samen met Maxima voor een korte kennismakingstoer in Wageningen. In 2018 plantte hij een boom op de campus tijdens het 100-jarig bestaan. Eerder was hij al op de campus om mee te praten over watermanagement. Als kroonprins nam hij begin deze eeuw het defilé af na het overlijden van zijn opa prins Bernhard.

Ook in 2018 bezocht de koning drie Wageningse initiatieven op een dag. Hij was te gast bij de natuurontwikkeling in de Binnenveldse Hooilanden, de Wageningse huiskamer Thuis en het warmteproject in de Benedenbuurt.

Waterkwaliteit

Woensdagmiddag vertelden wetenschappers op het gebied van aquatische ecologie de koning welke nieuwe technieken zij gebruiken om te weten te komen hoe klimaatverandering de waterkwaliteit en bijvoorbeeld toename van giftige blauwalgen beïnvloedt.

Een onderzoeker van het Vogeltrekstation praatte hem bij over mogelijkheden om snel te ontdekken of er infectieziekten in het land zijn die muggen kunnen overdragen van dier op mens.

Volledig scherm © Sven Menschel