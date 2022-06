Brandweer houdt water makend binnenvaartschip in Wageningse haven drijvend: houten stop in het lek

Houten plug

Vooral door het lek - van twee tot vijf centimeter - provisorisch te dichten met een houten plug. ,,Daarmee is het ook mogelijk het water dat nog in de machinekamer staat weg te pompen.” Hoe het lek heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Rijkswaterstaat handelt de situatie in de loop van de dag verder af, aldus de woordvoerder.

Olie en vet in water

Door het lek is er enige olie en vet in het water beland. ,,In de machinekamer heeft het water zich gemengd met olie en vet dat daar altijd aanwezig is", legt de woordvoerder uit.



,,Dat water is in eerste instantie de Rijn op gepompt en de havenkom zelf. Dus er is wel wat olie in de havenkom terecht gekomen. Rijkswaterstaat komt daarvoor ter plaatse om te kijken hoe ze dat kunnen indammen. De brandweer heeft er na de eerste lozing op de havenkom voor gekozen het water weg te pompen via het lokale riool omdat daar nog een extra filter in zit: zo komt de olie niet verder in het open water terecht.”