Buitenbrand? Nee, zolder staat in brand in Wageningen

Wat gaat er gebeuren met World Food Experience? ‘Elke maand dat we hiermee doorgaan kost 60.000 euro’

De toekomst van World Food Experience (WFE) in Ede blijft nog een paar maanden ongewis. Er liggen vijf scenario’s op tafel die de komende tijd verder worden uitgewerkt. De meest concrete zijn stoppen met het hele plan of een meer bescheiden themapark over voedsel en voeding in de huidige Mauritskazerne, zonder nieuwbouw dus.

26 januari