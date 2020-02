Buurman instelling Wageningen na steekincident: ‘Politie had geen wagens beschikbaar’

Om 20.20 uur belde een buurvrouw die vlak naast de instelling woont – naam is bekend bij de redactie – 112 omdat ze rumoer hoorden. Toen ze om 20.30 uur glasgerinkel hoorde, belde ze nogmaals het noodnummer. Haar man kwam even later thuis en hoorde iemand schreeuwen over bloed en een steekwapen, waarop ook hij nog eens 112 belde.



,,Ze zeiden me dat ze geen wagen beschikbaar hadden’’, zegt de buurtbewoner donderdagochtend. ,,Op mijn vraag of ik dan zelf maar een vuurwapen moest aanschaffen, reageerde de telefoniste dat ik dat niet zo kon stellen.’’