Buurtbewoners: ontsluiting De Dreijen via Generaal Foulkesweg geen goed plan

Hospice heet Zijdevlin­der en zoekt vrijwilli­gers

Bij verpleeghuis Rumah Kita in Wageningen is de interne verbouwing gestart voor een nieuw hospice. Het is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar in de laatste drie maanden van zijn of haar leven. Het wordt een zelfstandig hospice met bijbehorende eigen ingang én een eigen naam: de Zijdevlinder. Vorig jaar opende Zinzia Zorggroep een nieuw hospice bij De Lingehof in Bemmel. Dat hospice kreeg de naam De Goudvlinder.

28 augustus