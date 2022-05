Cabrio vliegt over de kop in Wageningen, inzittenden lichtgewond

Bouw nieuwe simulator Marin in Wageningen begint al in augustus

Het Wageningse bouwbedrijf Van Swaay begint in augustus met de bouw van het zogeheten Seven Oceans Simulatorcentrum voor het Marin in Wageningen. Dan gaat de eerste paal de grond in op het terrein van het maritiem onderzoeksinstituut tussen de van Uvenweg en Haagsteeg. In februari 2024 moet de nieuwe simulator klaar zijn.

