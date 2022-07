Clubgenoten vieren Tour de France overwinning van Van Vleuten: ‘Het blijft onze Annemiek’

met videoSpannend vinden ze het eigenlijk niet, het groepje clubgenoten van Annemiek van Vleuten. Ze zijn wel wat gewend in Wageningen als het om overwinningen van hun Annemiek gaat. Ze kijken deze zondagmiddag in het clubhuis van Toerclub Wageningen'79 (TCW'79) naar de laatste etappe van de Tour de France Femmes. Maar blij en trots zijn ze wel, getuige het gejuich dat losbarst als Van Vleuten als eerste de streep op La Planche de Belles Filles passeert .

Toch is het een paar minuten ineens wel spannend. Kort voor de finish loopt er iemand in zijn enthousiasme tegen de stekker van de televisie aan, waarop het beeld direct wegvalt. Gelukkig bestaan er tegenwoordig mobieltjes, waarop de koers ook live te zien is. Net na de glorieuze zege van hun clubgenote keert het beeld op de tv terug.

Net zo goed als Annemiek

Sportief als ze zijn is een deel van de leden op de fiets naar het clubhuis gekomen om de de heldendaden van de meest getalenteerde onder hen met elkaar te bekijken. De 8-jarige Maud de Vaan is met vader Edwin en haar broer Jens zelfs helemaal vanuit Druten naar Wageningen komen fietsen om erbij te zijn. ,,Het was wel ver, maar soms hadden we wind in de rug", zegt Maud. ,,Het was een idee van mijn vader, dus ben ik meegegaan.”

Maud droomt zelf stiekem ook van een carrière als wielrenster. ,,Of ik net zo goed word als Annemiek dat weet ik nog niet echt. Want die kan wel heel erg goed fietsen, maar ik denk dat ik later nog harder wil fietsen. Ik al goed sprinten en heel goed afdalen.”

Volledig scherm De leden van TCW'79 juichen voor Annemiek van Vleuten. Rechts tegen de muur voorzitter Peter Stokvisch. © Herman Stöver

Twee keer zo hard

De TCW’ers kijken met een kennersoog naar de verrichtingen van Van Vleuten en de rest van het peloton. ,,Kijk, ze rijdt veel zwaarder dan Vollering. Daarom staat ze ook zo veel”, roept er iemand. Veelvuldig maken ze vergelijkingen tussen hun eigen prestaties en die van de vrouwen in Frankrijk. ,,Ze rijdt hier gewoon 31 per uur, midden in een klim", zegt een ander verbaasd. ,,Volgens mij rijden ze gemiddeld meer dan twee keer zo hard als ik op zo'n helling.”



Ineens duikt de clubvlag op op het televisiescherm. Twee leden hebben de reis naar Frankrijk gemaakt om de koers live te aanschouwen. ,,Hé, daar staan Ben en Annelien met de vlag.”

Volledig scherm TCW leeft mee met Annemiek van Vleuten, maar de opwinding geldt de clubvlag die in beeld komt. © Herman Stöver

Onze Annemiek

Voorzitter Peter Stokvisch is een blij man: ,,Dit is geweldig. Na gisteren wisten we dat als ze heel zou blijven en geen pech zou tegenkomen, ze het zou redden. Dat is gelukt. Prachtig. We zijn harstikke trots, want het is toch onze Annemiek.”



Van Vleuten kwam toen ze vanwege een knieblessure niet meer mocht voetballen bij TCW'79 terecht om te zien of fietsen iets voor haar was. Al snel toonde ze haar klasse bij de toerfietsers, waarop Stokvisch haar adviseerde eens bij WV Ede te kijken. ,,Daar rijden ze ook wedstrijden. Dat leek me ook iets voor Annemiek.”

Nog even wachten met huldiging

De rest is geschiedenis. Het afgelopen decennium reeg ze de zeges aaneen: wereldkampioen, olympisch kampioen, de Giro, klassiekers en nu ook de eerste Tour de France Femmes. In een hoek van het clubhuis hangen verschillende van haar truien die getuigen van overwinningen in het verleden.

De club heeft samen met de gemeente Wageningen al verschillende huldigingen voor Van Vleuten gehouden. ,,Ik heb al contact gehad met burgemeester Floor Vermeulen. Wat het wordt? Geen idee. We wachten nog even, want wie weet wat er nog meer komt. We hebben nog een wereldkampioenschap, de Vuelta. Wie weet wint ze daar ook, want er staat dit jaar geen maat op haar.”