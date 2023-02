‘Dat wil je toch niet eten?’ Dierenactivisten demonstreren tegen Wageningse restaurants die foie gras verkopen

Personeel Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt zich op voor acties: ‘Het duurt al veel te lang’

Bij de ingang van de parkeergarage en in de centrale hal van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede hangen spandoeken. Het ziekenhuispersoneel uit daarmee de onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao.