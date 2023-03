De kastelein werd even brouwer: een hele uitdaging

Met Video Openlucht­mu­se­um in Arnhem opent zijn deuren voor bezoekers: ‘Voor wie zorg jij dit jaar?’

Zaterdag is het zover: het Nederland Openluchtmuseum in Arnhem gaat weer open voor bezoekers. De activiteiten en tentoonstellingen van dit seizoen staan in het teken van zorg. Aan de hand van persoonlijke verhalen en presentaties krijgt het publiek een beeld bij hoe het voelt om zorg te geven, of juist te ontvangen.