De Matthäus-Passion te lang? Viva Voce zingt in Wageningen in een uurtje alle hoogtepunten

kunst in de valleiWie de Matthäus Passion te lang vindt duren, kan zondagmiddag 26 maart in hotel WICC in Wageningen terecht. Daar brengt het Wageningse koor Viva Voce de hoogtepunten uit het muziekstuk ten gehore.

,,Deze uitvoering is zo laagdrempelig als je maar kunt hebben”, vertelt koorlid en oud-voorzitter Pieter van Weijen. ,,Mensen kunnen in een uurtje kennismaken met de muziek uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in een professionele setting. Dat is fijn voor mensen die nieuwsgierig zijn, maar niet voor drie uur zitvlees hebben. Bovendien is het uniek dat de uitvoering gratis toegankelijk is.”

Professionele solisten

Ook de echte liefhebbers van de Matthäus Passion komen volgens hem aan hun trekken. ,,Viva Voce wordt begeleid door strijkorkest Lundi Bleu en ook werken twee professionele solisten mee. Bijzonder is dat dirigent Carel den Hertog duiding geeft over hoe Bach thema’s als schuld, verraad en lijden vertaalt in de muziek. Hij is de maker van de best beluisterde podcast over de Matthäus Passion op NPO Klassiek.”

Wie van de Matthäus Passion wil genieten, hoeft volgens Van Weijen niet per se in een kerk te zitten. ,,Het werk wordt ook in veel zalen uitgevoerd, zoals het Concertgebouw in Amsterdam. Het WICC-hotel in Wageningen heeft een prachtige zaal die helemaal verbouwd is. Dat maakt het luisteren naar de muziek uit de Matthäus Passion toegankelijker dan in een kerk, want het publiek zit lekker en kan na afloop nog een drankje halen.”

Tranen in de ogen

Van Weijen kan het stuk van Bach wel dromen, maar toch laat de Matthäus Passion hem nooit onberoerd. ,,Het is zulke mooie muziek en ook heel emotioneel. Als de sopraan de aria Aus Liebe gaat zingen, krijg ik de tranen in mijn ogen. Het gaat om het verhaal dat Jezus uit liefde voor ons gestorven is en dat raakt universele emoties. Bach heeft dat meesterlijk gedaan.”

De uitvoering op zondag 26 maart in hotel WICC begint om 16.00 uur. Reserveren voor het concert is verplicht en kan via vivavoce.nl. De entree is gratis, na afloop wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.

