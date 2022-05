De verbinding tussen flats Boogschutter en Steenbok kan een boom dragen

Krakers Vadater­rein hebben ‘prettig’ gesprek met locoburge­mees­ter, eigenaar overweegt aangifte

De krakers van het het voormalige Vadaterrein aan de Costerweg in Wageningen zitten in elk geval de komende dagen op hun nieuwe stek. Leo Bosland, in zijn functie als locoburgemeester, had maandag een ‘prettig’ gesprek met de circa acht krakers.

10 mei