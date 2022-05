De Woningstichting weet nog steeds niet alles van de hack van eind maart: ‘Maar ze hebben niets aan ons verdiend’

update Hotel WICC in Wageningen opvangplek voor Oekraïense vluchtelin­gen

Wageningen biedt vanaf dinsdag noodopvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Dat gebeurt in eerste instantie in Hotel WICC aan de Lawickse Allee. Het hotel biedt ruimte aan 125 mensen die de oorlog in hun land zijn ontvlucht.

25 maart