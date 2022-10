Defilé op 5 mei wordt internationaler onder bewind nieuwe directeur Wageningen45

met video Concert op het dak van de serre van Hotel de Wereld verdient een vervolg

Don't let me down. Don't let me down. Het liedje van de Beatles klinkt over het volgepakte terras van Hotel de Wereld in Wageningen en het ernaast gelegen 5 Mei Plein. De zangeres van de band Maui Malini noemt het een ode aan het dak. Dat is een logische verklaring, want ze zingt het lied vanaf het dak van de serre van het bekende hotel.

4 september