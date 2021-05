Deze bij steekt zijn tong uit bij een ‘positieve test’

Bijen sporen landmijnen op

Toen corona in Nederland uitbrak kwam Schipper in contact met de Iraanse wetenschapper Aria Samimi, die door de lockdown toevalligerwijs in Nederland was gestrand. Samimi vertelde over zijn ervaringen met het trainen van bijen. ,,Hij had er in Kroatië al landmijnen mee opgespoord, dus ik hing aan zijn lippen.’’