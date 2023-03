Deze expert krijgt op de valreep steun voor zijn opmerkelijk plan om vieze bodem aan te pakken

Als Tim Grotenhuis (65 jaar) in april met pensioen gaat, dan is er op geen enkele universiteit in Nederland meer iemand te vinden met zijn specialisme: een milieutechnoloog die alles weet van de aanpak van biologisch afbreekbare verontreinigingen in de bodem en in het grondwater. Het vakgebied van de Wageninger sterft uit. ,,Ik krijg geen opvolger, helaas. Wat we allemaal in gang hebben gezet zal wel doorgaan, maar nieuwe onderzoeken komen er niet meer bij.”