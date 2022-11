Dit Wageningse alternatief voor palmolie moet de wereld een stukje duurzamer maken

Cafés verlagen prijs van glas Chouffe voor mensen die naast kaartjes voor intocht grepen

De rij was enorm donderdag. Honderden bierliefhebbers wachtten urenlang om (maximaal vijf) kaartjes te kopen voor de eerste La Chouffe Intocht in Wageningen. Die kaartjes waren in een vloek en een zucht verkocht. Velen bleven teleurgesteld en zonder kaartjes achter. Maar er is goed nieuws.

7 november