Door ‘vergissing’ is Guido (33) zijn op maat gemaakte fiets al wekenlang kwijt: ‘Dit is gewoon diefstal’

Elk kopje en schoteltje registre­ren? Kringloop­win­kels in de Vallei beginnen er niet aan: ‘Vrijwilli­gers dreigen te stoppen’

Zorgen bij de kringloopwinkels in de Vallei: moeten ze voortaan alle gebrachte spullen registreren, plus de gegevens van de donateur? Het is een wens van de overheid, die meer grip wil krijgen op heling- en witwaspraktijken. Maar de kringlopen vrezen een onmogelijke administratieve rompslomp.