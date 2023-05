Drie stropers aangehouden die vanuit auto op watervogels schieten met illegale wapens

Britse veterane Marie Scott (96) ontsteekt als eerste vrouw het Bevrij­dings­vuur in Wageningen

Ze diende in het Britse leger aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Als 17-jarige werkte ze tijdens de landingen in Normandië bij de verbindingsdienst in Portsmouth en was nauw betrokken bij D-Day. Bij de overgang van 4 naar 5 mei ontsteekt de nu 96-jarige Marie Scott om precies 00.00 uur het Bevrijdingsvuur op het 5 Mei Plein voor Hotel de Wereld in Wageningen. Ze is de eerste vrouw die deze eer te beurt valt.