Dronevlieger Ties legt Wageningen vast vanuit de lucht: ‘Elk jaargetijde is weer boeiend’

Woningnood Wageningen: gemeente denkt aan bouwen bij Nieuwe Kanaal

WAGENINGEN - De woningnood in Wageningen is hoog. Ruimte om te bouwen is er amper. Daarom zoekt de gemeente naarstig naar alternatieven. ,,Daarom kijken we of het mogelijk is om woningen te bouwen op een deel van het Business & Science Park Wageningen (BSPW)”, zegt wethouder Maud Hulshof.

26 januari