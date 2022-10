Een museum voor Annemiek en Rianne; alleen nog een plek vinden

Dat bleek niet het geval. De actualiteit van het museum was een jaar of tien geleden gestopt. Er was zeker aandacht voor vrouwenwielrennen, maar de naam Van Vleuten werd nergens genoemd. De Nederlandse inbreng stopte met de nog jonge Marianne Vos.

Leuk om daar eens rond te wandelen om oude heldendaden en dito fietsen te bekijken. Maar dat was niet alles. Er was ook een vleugel met kerkelijke kunst en een met vrouwenfoto’s. Een wonderlijke combinatie.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Arnold is journalist in Wageningen en omgeving. Hij woont in Wageningen. In zijn vrije tijd stapt hij graag op de fiets en wil hij ook wel eens een vogeltje spotten. Klik voor eerdere blogs.

Kerkkunst moeten we maar laten schieten, maar de vrouwenfoto’s vind ik nog wel een aardige combi. Alleen wat hangen we daar? Ineens wist ik het. Topmodel Rianne van Rompaey is in Wageningen opgegroeid en is ongetwijfeld de meest gefotografeerde Wageningse. Als we nou eens een zaaltje inrichten met haar mooiste foto’s.