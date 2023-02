Fietser ernstig gewond bij aanrijding met bus op campus in Wageningen

Corona dwingt Petra van Amersfoort tot stoppen als raadslid: ‘Blijf altijd van Wageningen houden’

Petra van Amersfoort stopt per 3 april noodgedwongen met haar werk als gemeenteraadslid in Wageningen. In een open brief schrijft het PvdA-lid dat ze het besluit met pijn in het hart heeft genomen. ‘Ik had deze brief liever niet geschreven, maar vanwege mijn gezondheid moet ik stoppen als raadslid’, aldus Van Amersfoort.