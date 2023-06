Fietser gewond bij aanrijding in Wageningen

Cast hitserie ‘ZOOP’ keert terug naar de plek waar het allemaal begon: reünie in Ouwehands Dierenpark

De acteurs van ZOOP zijn voor één keer teruggekeerd naar Rhenen. Begin deze eeuw werd de populaire kinderserie daar opgenomen in Ouwehands Dierenpark. Twintig jaar later blikt de cast terug op die tijd, tijdens een reünie in het park.