Fietser raakt zwaargewond bij aanrijding met taxibus in Wageningen

Anouk ‘absolute headliner’ ASM Festival 2023. Ook optreden van Mart ‘Bacardi Lemon’ Hoogkamer

ARNHEM - Ze waren er al jaren mee bezig. ,,En het lukte vaak niet, maar dit jaar wél”, zegt Dirk Malschaert van BOD Events, de organisator van het ASM Festival. Hij is trots dat zaterdag 26 augustus de Haagse zangeres Anouk als ‘absolute headliner’ in Arnhem het podium betreedt. ,,Want zo vaak treedt Anouk niet op.”

13:06