Files door afgesloten A50 vooral rond Wageningen, Rhenen en in Arnhem

Defilé op 5 mei wordt internatio­na­ler onder bewind nieuwe directeur Wageningen45

Chris Janssen is de nieuwe directeur van Wageningen45. Hij is de opvolger van Thera Westerhoud, die er deze zomer uit eigen beweging na twee jaar een punt achter zette. Amsterdammer Janssen was tot nu toe als hoofd communicatie verbonden aan het bureau dat onder meer het Bevrijdingsfestival en het defilé op 5 mei organiseert.

12 oktober