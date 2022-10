Gebouw tegen de vlakte, maar glas-in-loodramen blijven gespaard

Bingo hoogtepunt van Wageningse Dag van de Ouderen

WAGENINGEN - Wat was vrijdagmiddag het meest gebruikte woord in Ons Huis in Wageningen? Dat was zonder twijfel ‘Bingo'. De uitroep klonk regelmatig door de zaal van dit Huis van de Wijk. Ongeveer veertig tot vijftig Wageningse senioren waren naar de Harnjesweg gekomen om de Dag van de Ouderen te vieren. De bingo was voor velen het hoogtepunt.

10 oktober