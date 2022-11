Gekkenhuis bij Wageningse Chouffe Intocht: meer dan 1000 bierliefhebbers trekken met kaboutermuts door de stad

Meer dan 11.000 biertjes

Elk café had voor het begin van de kroegentocht 24 vaten van 20 liter in voorraad. Een beetje tapper haalt zeventig biertjes uit zo’n vat. Dat betekende dat er meer dan 11.000 biertjes getapt konden worden, maar dat is ondanks de grote drukte niet gebeurd. Ongetwijfeld vindt het overgebleven bier de komende tijd de weg naar dorstige kelen.

Het bier dat woensdag voor het eerst werd getapt in Wageningen, was een speciaal jubileumbiertje gebrouwen ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de brouwerij van La Chouffe in het Ardense Achouffe. Het eerste vat werd om 20.00 uur symbolisch aangesloten in De Vlaamsche Reus. Het is echter niet uitgesloten dat de eerste glazen Chouffe al eerder werden genuttigd.