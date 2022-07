Gemeente Wageningen en TopParken houden weer een beetje van elkaar, met dank aan Oekraïense vluchtelingen

Ronduit boos was het Wageningse college van burgemeester en wethouders bij de ontdekking begin 2015 dat TopParken bijna honderd bomen op het terrein van camping De Wielerbaan illegaal had gekapt, en bovendien zonder toestemming een vijver had aangelegd.



Het recreatiepark in de bossen tussen Wageningen, Bennekom en Renkum – genoemd naar de betonnen wielerbaan, die deels nog altijd zichtbaar is – kwam in juli 2014 in handen van TopParken, op een particulier gedeelte na. Het was verloederd en meerdere chalets en caravans werden permanent bewoond.